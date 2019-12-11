Матвиенко прокомментировала решение WADA об отстранении РФ

Валентина Матвиенко считает, что Россия может у себя проводить Олимпийские игры, на которые не распространялись бы решения WADA

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ.

9 декабря исполком WADA принял решение отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, сроком на четыре года. Принимать участие в нейтральном статусе в состязаниях смогут только спортсмены из России, которые не имеют проблем с допингом.

По словам Матвиенко, Российская Федерация может проводить на своей территории Олимпийские игры, на которые не распространялись бы решения WADA. Также спикер добавила, такая мера говорит о том, что институты мирового спорта переживают кризис, пишет РИА Новости.