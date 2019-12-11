Путин назвал ложью положения резолюции ЕП о Второй мировой войне

Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента за попытку исказить историческую правду о Второй мировой войне

Президент Российской Федерации на заседании организационного комитета "Победа" раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытку исказить правду о Второй мировой войне. Глава государства пояснил, что ЕП фактически поставил Советский Союз на одну доску с нацистскими агрессорами, а также чуть ли не обвинили СССР в развязывании Второй мировой войны. Путин добавил, что создается впечатление, будто Европарламент забыл, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941.

Также президент России отметил, что любое оспаривание подобной позиции встречает сопротивление и расценивается как попытка развязывания информационной войны против Европы, пишет ТАСС.