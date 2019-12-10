Путин назвал решение WADA об отстранении России политизированным

Владимир Путин считает, что решение WADA об отстранении РФ от участия в крупных мировых соревнованиях было политизированным

Президент России Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ не соответствует Олимпийской хартии. Также он считает его политизированным, добавив, что любое наказание должно носить индивидуальный характер. Об этом Путин рассказал на пресс-конференции в Париже по итогам встречи в "нормандском формате" (Россия, Франция, Германия и Украина).

9 декабря исполком WADA лишил Российскую Федерацию возможности участвовать в Олимпиадах и других крупных международных соревнованиях сроком на четыре года. Российские спортсмены, не имеющие проблем с допингом, смогут принять участие в состязаниях, но только под нейтральным флагом.

Путин напомнил, что еще с римских времен повелось, что наказания не могут носить коллективный характер. Он отметил, у WADA нет претензий к Олимпийскому комитету РФ, а это значит, что российские спортсмены должны участвовать в состязаниях под национальным флагом. Президент России добавил, что принятое решение говорит о том, что организация преследует политические цели, которые не имеют ничего общего со спортивными интересами.

Также Путин считает, что у Российской Федерации есть все основания обжаловать решение WADA, так как оно не соответствует Олимпийской хартии, пишет РИА Новости.