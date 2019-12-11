Сурков прокомментировал заявление Авакова о саммите в Париже

Владислав Сурков призвал не верить словам пьяного человека, который даже не был на переговорах

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков прокомментировал заявление главы МИД Украины Арсена Авакова о том, что у него во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже якобы "сдали нервы" и он начал вести себя неадекватно: кричал и бросал на стол бумаги.

Сурков рассказал, что переговоры не были трудными или напряженными, скорее они были долгими. Что касается "фантазий" Авакова, то им не стоит верить. Он пояснил, что главу МИД Украины не допустили к переговорам, а после этого мероприятия он пробрался в помещение, где активно допивал вино, которое осталось после ужина лидеров "нормандской четверки". Сурков призвал не верить заявлениям человека, которого даже не было на переговорах, "да еще к тому же и пьяного", пишет "Коммерсантъ".