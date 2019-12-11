Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ДЕК, 19:01 МСК
USD (ЦБ)    63,5653
EUR (ЦБ)    70,4558

11 ДЕК, 19:01 МСК
USD (ЦБ)    63,5653
EUR (ЦБ)    70,4558

Сурков прокомментировал заявление Авакова о саммите в Париже

11.12.2019 17:26
Комментарии
Сурков прокомментировал заявление Авакова о саммите в Париже

Владислав Сурков призвал не верить словам пьяного человека, который даже не был на переговорах

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков прокомментировал заявление главы МИД Украины Арсена Авакова о том, что у него во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже якобы "сдали нервы" и он начал вести себя неадекватно: кричал и бросал на стол бумаги.

Сурков рассказал, что переговоры не были трудными или напряженными, скорее они были долгими. Что касается "фантазий" Авакова, то им не стоит верить. Он пояснил, что главу МИД Украины не допустили к переговорам, а после этого мероприятия он пробрался в помещение, где активно допивал вино, которое осталось после ужина лидеров "нормандской четверки". Сурков призвал не верить заявлениям человека, которого даже не было на переговорах, "да еще к тому же и пьяного", пишет "Коммерсантъ".

Комментировать (без регистрации)
Песков прокомментировал заявление Авакова о
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Более 40% россиян не верят врачам. Чем больно здравоохранение в России?

Более 40% россиян не верят врачам. Чем больно здравоохранение в России?
Исследования 1

Краснодар – лучший город России, Москва – на 52 месте. Что показало исследование российских городов

Краснодар – лучший город России, Москва – на 52 месте. Что показало исследование российских городов
Исследования

Россияне назвали 50 тысяч рублей справедливой зарплатой. Большинство ждет ее от властей

Россияне назвали 50 тысяч рублей справедливой зарплатой. Большинство ждет ее от властей
Экономика 1

Увольнять никого не будут, зарплаты повысят. Что ждет работающих россиян в 2020 году

Увольнять никого не будут, зарплаты повысят. Что ждет работающих россиян в 2020 году
Экономика 18

«Раз, раз и…» Почему Путин и Зеленский так и не договорились по Донбассу

«Раз, раз и…» Почему Путин и Зеленский так и не договорились по Донбассу
Политика

Твердокаменные вложения. Как граждане и бизнес наращивают инвестиции в недвижимость в России?

Твердокаменные вложения. Как граждане и бизнес наращивают инвестиции в недвижимость в России?
Экономика

Узнай, страна

Семь раз отмерь, один проконтролируй

Семь раз отмерь, один проконтролируй

В Краснодар приехал Дед Мороз из Великого Устюга с благотворительным проектом

В Краснодар приехал Дед Мороз из Великого Устюга с благотворительным проектом

В Санкт-Петербурге начали строительство супертраулера из серии судов общей стоимостью 65 млрд рублей

В Санкт-Петербурге начали строительство супертраулера из серии судов общей стоимостью 65 млрд рублей

В Тульской области запустили первую очередь крупного овцеводческого комплекса

В Тульской области запустили первую очередь крупного овцеводческого комплекса

Новости дня

18:19 Путин назвал ложью положения резолюции ЕП о Второй мировой войне Путин назвал ложью положения резолюции ЕП о Второй мировой войне
Меркель заявила, что Путин – это победитель саммита в Париже
Меркель заявила, что Путин – это победитель саммита в Париже
17:49 Матвиенко прокомментировала решение WADA об отстранении РФ Матвиенко прокомментировала решение WADA об отстранении РФ
16:57 В Верховную раду внесли закон о продлении особого статуса Донбасса В Верховную раду внесли закон о продлении особого статуса Донбасса
16:11 Минэкономразвития хочет защитить от кредиторов доходы россиян Минэкономразвития хочет защитить от кредиторов доходы россиян
15:46 Медведев поддержал идею о снижении порога беспошлинного ввоза посылок Медведев поддержал идею о снижении порога беспошлинного ввоза посылок
15:10 Назван самый комфортный для жизни город России Назван самый комфортный для жизни город России
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
14:42 Россияне считают справедливой зарплату в размере 50 тыс. рублей Россияне считают справедливой зарплату в размере 50 тыс. рублей

Узнай, страна!

15:55 Семь раз отмерь, один проконтролируй Семь раз отмерь, один проконтролируй
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:39 В Краснодар приехал Дед Мороз из Великого Устюга с благотворительным проектом В Краснодар приехал Дед Мороз из Великого Устюга с благотворительным проектом
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter