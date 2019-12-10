Песков прокомментировал заявление Авакова о "сдавших нервах" Суркова

Дмитрий Песков опроверг слова Арсена Авакова о том, что во время саммита "нормандской четверки" у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы".

После саммита "нормандской четверки" в Париже, глава МВД Украины Арсен Аваков дал интервью украинским СМИ, заявив, что во время переговоров помощник президента России Владислав Сурков повел себя неадекватно, "психанул" и стал кричать и кидать на стол бумаги. Слова Авакова размещены на официальном сайте МВД, пишет Фонтанка.

«У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросал на стол и кричал: "Мы так не договаривались!"» – заявил Аваков.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Авакова. Отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, Песков категорически опроверг подобное поведение российского представителя, коротко ответив, что такого инцидента во время саммита не было.