Путин опасается повторения Сребреницы в Донбассе после передачи Киеву контроля над границей

Владимир Путин не исключил, если Киев получит контроль над границей без предоставления гарантий защиты жителям, то националисты могут устроит в Донбассе "вторую Сребреницу"

Если Украина получит контроль над границей Донбасса, а у жителей не будет гарантий, там может повториться резня в Сребренице. Об этом на заседании СПЧ в Кремле сообщил президент России Владимир Путин.

Также он напомнил, что власти Украины до сих пор не приняли закон об амнистии, хотя договорились об этом еще в 2015 году. Кроме того Путин напомнил о дискуссии украинского лидера Владимира Зеленского с националистами, которая показала, кто сильнее. Президент России добавил, пока непонятно, кто будет руководить ими, если они войдут на территории ДНР и ЛНР без обеспечения гарантии жителям регионов.

Путин резюмировал, что 9 декабря в Париже обсуждал с Зеленским возможное преследование людей, проживающих в ДНР и ЛНР, пишет "Российская газета".