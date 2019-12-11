Медведев поддержал идею о снижении порога беспошлинного ввоза посылок

В правительстве РФ подготовят предложения по снижению порога беспошлинного ввоза посылок в страну до €20

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову подготовить предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из иностранных интернет-магазинов. Подчеркивается, что это не окончательное решение.

Напомним, что сейчас без пошлины можно получать одну посылку в месяц на €500. С первого января следующего года планируется снизить такой порог до €200 за одну посылку. В Минфине предлагают в дальнейшем еще снизить этот показатель до €100 в 2020 году, до €50 в 2021 году и до €20 с 2022 году, пишет ТАСС.