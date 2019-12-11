Россияне считают справедливой зарплату в размере 50 тыс. рублей

35% жителей РФ отмечают, что справедливый минимальный размер доходов для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей

35% жителей России считают, что минимальная сумма справедливой заработной платы должна быть выше 50 тыс. рублей. 31% респондентов назвали справедливым доход в размере 40-50 тыс. рублей, 20% - 30-40 тыс. рублей, а 10% - 21-30 тыс. рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Общественной палаты России "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления". Отмечается, что анонимный опрос проводился с 19 ноября по 6 декабря 2019 года в формате заполнения электронной анкеты. В исследовании приняли участие 674 посетителя сайта Общественной палаты.

Согласно опросу, 60% россиян столкнулись с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах. Также исследование показало, что подавляющее количество жителей страны (99%) с разной периодичностью испытывают чувство социальной несправедливости и только 1% не сталкивался с ним.

90% опрошенных считают, что снижению чрезмерной разницы в доходах людей должна способствовать политика государства. Также более половины россиян уверены, что разрыв между богатыми и бедными не способствует процветанию России.