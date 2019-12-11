В планах комиссии атлетов WADA – избавиться от всех россиян на Олимпиаде

Стремление добиться более жестких санкций связано с опасениями по поводу того, что Россия может выиграть свою апелляцию в CAS.

Комиссия спортсменов WADA планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по вопросу ужесточения антироссийских спортивных санкций. Как передает Sport24, речь идет о том, что комиссия хочет не допустить россиян до участия в Олимпиаде и чемпионатах мира. Причем, даже в нейтральном статусе.

Сегодня члены комиссии планируют провести телефонные переговоры для принятия окончательного решения. Как отмечается, стремление добиться более жестких санкций связано с опасениями по поводу того, что Россия может выиграть свою апелляцию в CAS.

Напомним, что на днях исполком WADA принял решение о непризнании РУСАДА соответствию кодексу организации. В итоге против спорта РФ был применен ряд санкций, в том числе лишение спортсменов права принимать участие в международных соревнованиях под флагом Российской Федерации.