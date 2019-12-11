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Турция может закрыть для США авиабазу Инджирлик

11.12.2019 13:44
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Турция может закрыть для США авиабазу Инджирлик

Мевлют Чавушоглу пригрозил Вашингтону закрыть авиабазу Инджирлик для ВВС США, если американская сторона введет санкции против Турции из-за российских ЗРК С-400 или Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна готова рассмотреть вопрос о закрытии своей авиабазы Инджирлик (где хранится ядерное оружие) для ВВС США, если Вашингтон введет санкции против Анкары из-за приобретения российских ЗРС С-400 или Сирии. По его словам, государство, помимо Инджирлика, может «поднять вопрос» о закрытии базы Кюреджик, которая в настоящее время используется в системе противоракетной обороны НАТО. Об этом передает РБК со ссылкой на турецкое информационное агентство Anadolu.

«Члены конгресса США должны понять, что Анкаре нельзя навязать чужую волю», - заявил Чавушоглу.

Также глава МИД Турции напомнил, что российские ЗРК С-400 являются «оборонительными системами» и они не будут использоваться для нападения на кого-либо.

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