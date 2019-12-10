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В Вашингтоне завершилась встреча Лаврова и Помпео

10.12.2019 23:03
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В Вашингтоне завершилась встреча Лаврова и Помпео

В Вашингтоне завершилась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, по итогам которой Лавров пригласил Помпео в любое удобное время посетить Россию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели итоговую пресс-конференцию после переговоров в Вашингтоне. Лавров заявил о серьезном потенциале дальнейшего развития двусторонних отношений России и США и пригласил госсекретаря в Москву, так как обе стороны выразили желание продолжить диалог.

"Я признателен Майку Помпео, мы хотим этот диалог продолжать, и я приглашаю его в удобное время посетить Российскую Федерацию", - сказал Лавров.

При этом Лавров подчеркнул, что между странами существуют трудности и разногласия, тем не менее отметив, что обе стороны настроены на продолжение диалога. А конструктивные взаимоотношения послужат не только во благо России и США, но и всего мирового сообщества, пишет ТАСС.

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