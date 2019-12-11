Юристы отказываются представлять Украину на трибунале по керченской провокации

Совершенно неожиданной оказалась ситуация, при которой никто из юристов, заявляющих о своих симпатиях к Украине, не согласился представлять Киев.

У юристов нет желания представлять интересы Украины в ходе слушаний на международном общественном трибунале, посвященном провокации, которую устроили украинские власти в Керченском проливе год назад. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель админсовета Международной ассоциации «Таврида» Александр Молохов.

По его словам, совершенно неожиданной оказалась ситуация, при которой никто из юристов, заявляющих о своих симпатиях к Украине, пока не дал своего согласия представлять Киев на публичных слушаниях. Трибунал планируется провести весной 2020 года.