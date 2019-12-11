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Меркель заявила, что Путин – это победитель саммита в Париже

11.12.2019 09:26
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Меркель заявила, что Путин – это победитель саммита в Париже

Направлялись на пресс-конференцию по итогам мероприятия, Меркель обратилась к Владимиру Путину со словами: «Сегодня ты победитель».

После того, как завершился парижский саммит «нормандской четверки», канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что российский президент Владимир Путин стал его победителем. Как сообщает «Коммерсант», это произошло после окончания ужина глав России, Франции, Украины и Германии. Направлялись на пресс-конференцию по итогам мероприятия, Меркель обратилась к Владимиру Путину со словами «без особой радости»: «Сегодня ты победитель».

Напомним также, что по итогам саммита стороны подписали совместное коммюнике, которое состоит из трех пунктов. В нем также речь идет о том, что Минские соглашения остаются основой работы «нормандского формата».

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