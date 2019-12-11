Лавров и Трамп поделились впечатлениями от встречи

«Мы понимаем внутреннюю ситуацию в США, но с обеих сторон есть заинтересованность работать в тех областях, где мы можем добиваться результатов», - сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, разговор с главой США Дональдом Трампом проходил в атмосфере взаимопонимания – об этом, как передает РИА Новости, министр рассказал во время пресс-конференции в посольстве в Вашингтоне. По его словам, на встрече обсуждались ключевые проблемы. Одна из них – кризис в Персидском заливе.

«Мы понимаем внутреннюю ситуацию в США, но с обеих сторон есть заинтересованность работать в тех областях, где мы можем добиваться результатов», - сказал Лавров.

Отметив, что Москва предложила Вашингтону «любые варианты» продления ДСНВ. Плюс к этому, Россия готова продлить договор СНВ-3.

Со своей стороны Трамп, комментируя итоги встречи, заявил в своем микроблоге Twitter, что они получились «очень хорошими».