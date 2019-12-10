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На Украине допускают вероятность срыва минских договоренностей по Донбассу

10.12.2019 18:26
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На Украине допускают вероятность срыва минских договоренностей по Донбассу

Андрей Загороднюк считает, что срыв минских договоренностей может произойти на любом этапе переговоров

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк прокомментировал итоги "нормандского саммита". По его мнению, процесс урегулирования конфликта на Донбассе вряд ли пройдет быстро. Также он допускает, что на любом этапе переговоров может произойти срыв минских договоренностей. Об этом министр написал в Telegram.

В ночь на вторник в Париже завершилась встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).

Загороднюк добавил, несмотря на вероятность срыва договоренностей, наблюдается прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе: ведется работа по возвращению пленников и создаются новые пункты пересечения. Кроме того он призвал сконцентрироваться на победах Украины, а не только замечать поражения, пишет РИА Новости.

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