Россиян предупредили о подорожании новых авто в 2020 году

По прогнозу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» в новом году продажи новых легковых и коммерческих автомашин в России могут снизиться на 8%.

Об этом заявил представителям СМИ руководитель ассоциации Олег Мосеев.

В данное время рынок ведет себя так, что в 2020 г. спрос российских водителей на новые авто будет существенно падать. По этой причине производителям придется медленно «идти» к увеличению цен, полагают в РОАД.

«Очевидно, что цены вырастут », – заметил Мосеев.

Однако быстрого роста цен не будет, стоимость автомобилей будет тянуться вверх в течение всего предстоящего года. Подорожание новых авто прогнозируется в среднем на 5%, пишет gazeta.ru.