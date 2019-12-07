На автомобилях появится этикетка энергоэффективности

Этикетка энергоэффективности станет обязательным сопроводительным документом на автомобиль.

Начиная с 31 марта следующего года каждый автомобиль массой до 3,5 тонн, который будет продаваться на российском рынке, должен быть снабжен этикеткой энергоэффективности. Это нововведение вводится новым российским ГОСТом, отвечающим за обязательное информирование потребителей о том, какой экологический класс и энергоэффективность имеют реализуемые транспортные средства.

Этикетка будет аналогична той, которая в настоящее время имеется на бытовой технике и будет содержать информацию о классе энергопотребления, производителе, марке и модели автомобиля, необходимом топливе и потреблении топлива на 100 км пути, запасе хода транспортного средства и его экологическом классе, пишет ТАСС.