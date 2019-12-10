Карты морского дна раскрыли шрамы ядерных испытаний США на атолле Бикини

В первые дни холодной войны атолл Бикини на Маршалловых островах был поражен 22 новыми американскими ядерными бомбами. Даже сегодня, спустя семь десятилетий, шрамы этой невообразимой силы и разрушения все еще можно увидеть в геологии морского дна.

Команда океанографов, геологов и морских археологов недавно обратилась к коралловому рифу атолла Бикини и провела комплексный акустический осмотр бывших полигонов для испытаний ядерных бомб.

Представляя свои результаты на заседании Американского геофизического союза на этой неделе, их работа выявила кратеры и глубокие ямы, оставленные "зубами" различных ядерных бомб, а также десятки кораблекрушений, которые произошли на Тихоокеанском театре Второй мировой войны и были потоплены во время ядерных испытаний.

«Бикини было выбрано из-за его идиллической удаленности и его большой, легко доступной лагуны», - сообщил журналистам на собрании AGU руководитель исследовательской группы доктор Арт Трембанис из Университета штата Делавэр.

Атолл Бикини мог быть выбран в качестве цели для атомных испытаний из-за его удаленности, но многие другие близлежащие Маршалловы острова были заселены в то время. В результате власти США вынудили сотни микронезийских жителей атолла «временно переехать», хотя некоторые части Маршалловых островов по-прежнему более радиоактивны, чем Чернобыль.

«В то время, - сказал Боб Хоуп, - как только война закончилась, мы нашли единственное место на Земле, которое не было затронуто войной, и превратили его в ад».

Основное внимание исследователей было уделено ядерным испытаниям операции "Перекрестки" в 1946 году, а также "Касл Браво" и "Касл Ромео" в 1954 году. Также работа выявила останки USS Saratoga, корабля ВМС США, затонувшего в результате испытания атомной бомбы, 25 июля 1946 года.

Один из самых характерных кратеров был оставлен 21-килотонной бомбой, известной как "Хелен из Бикини". Она была взорвана на 27 метрах (90 футов) под поверхностью воды. Взрыв вырезал кратер глубиной 8 метров (26 футов) диаметром около 700 метров (2296 футов).

«Кажется, будто сама капитан Марвел ударила по планете и нанесла на нее вмятину», - сказал доктор Трембанис.

Результаты того, что до сих пор является крупнейшим в мире ядерным взрывом, "Касл Браво", также оставили свой след. Использованная водородная термоядерная бомба позволила разрушить три острова, оставив после себя кратер диаметром около 1400 метров (4593 фута) и глубиной от 25 до 30 метров (82–98 футов).

К сожалению, полигон оказался не таким удаленным, как думали США. В 1954 году японская рыбацкая лодка находилась в окрестностях атолла Бикини, когда США проводили испытания "Касл Браво". Детонация оказалась в два раза сильнее, чем они предсказывали, поэтому все японские рыбаки были поражены радиоактивным пеплом, в конечном итоге страдая от острого радиационного синдрома. Именно это событие вдохновило японцев на создание "Годзиллы", пишет IFLScience.