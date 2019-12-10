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В России дорожают авиабилеты

10.12.2019 20:43
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В России дорожают авиабилеты

Согласно данным сервисов по бронированию авиабилетов, в I квартале 2020 года стоимость перелетов как по России, так и за рубеж уже увеличилась в среднем на 3–18% в зависимости от направления.

  • По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), убытки авиакомпаний России за первые девять месяцев текущего года составили 9,7 млрд рублей. А с учетом традиционно убыточного IV квартала, эксперты АЭВТ ожидают, что по итогам года российские перевозчики потеряют в среднем 40 млрд рублей. Исправить ситуацию, по мнению главного эксперта института экономики транспорта ВШЭ Федора Борисова, можно только двумя способами: поднять цены на авиабилеты или получить от государства субсидии.
  • Популярные сервисы продажи билетов уже сообщили об увеличении стоимости перелетов на I квартал 2020 года. Так, по данным «Туту.ру» перелет туда-обратно по России будет стоить порядка 12 231 руб., увеличившись на 6,5%, а стоимость перелета за границу выросла на 5%, до 26 353 руб. В Momondo сообщили об увеличении средней цены билета по России на 13%, а за рубеж — на 3,3%. По данным OneTwoTrip перелеты по России подорожали на 18%, а билеты на международные рейсы выросли на 10%.
  • Ранее, президент России поручил выделить из резервного фонда Правительства РФ 23 млрд рублей, для компенсации российским авиакомпаниям скачок цен на топливо в 2018 году на 34,4%. Тем не менее, в ноябре заместитель главы Минтранса Александр Юрчик заявил, что сейчас в резервном фонде денег нет. По словам источника "Известий", знакомого с ситуацией, авиаперевозчики обязательно получат обещанную компенсацию, но только в следующем году.
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