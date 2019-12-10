В Госдуме прокомментировали отмену закона о госязыке на Украине

Дмитрий Белик сомневается, что закон о госязыке будет отменен на Украине

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал внесение в Верховную раду Украины законопроекта об отмене закона о госязыке.

Ранее член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский сообщил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.

Белик заявил, в такой инициативе есть логика, однако он сомневается, что этот закон отменят. Депутат пояснил, ранее подобные идеи уже обсуждались на Украине, но националисты неоднократно их блокировали, пишет RT.