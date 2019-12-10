Виргинский кардинал – символ Рождества

Красный кардинал, или виргинский кардинал – эта птица, принадлежащая к семейству кардиналовых, стала своеобразным символов рождества для многих американцев и канадцев.

Ярко окрашенная птица с великолепным красным хохолком является любимицей многих американцев. Недаром сразу несколько американских штатов избрали её официальным символом.

Ареал обитания птицы: юго-восток Соединенных Штатов, юго-восточное побережье Мексики и Канады. В 1700 году этих птиц завезли на Бермудские острова, где они успешно прижились, встречаются пернатые также на Гавайских островах.

В природе виргинский кардинал населяет леса разнообразного типа, сады, парки, заросли кустарников. Эту птицу можно часто увидеть во многих крупных парках американских городов.

В длину красный кардинал вырастает до 20-23 см, крылья в размахе достигают 30 см. А вот весит взрослая особь всего лишь 45 граммов. Только у самцов ярко-малиновое оперение. Также у них более темная «маска» вокруг глаз и клюва. У самок серовато-коричневое оперение с красноватыми перышками на крыльях, груди и хохолке.

Самка C. cardinalis

Поведение

Кардиналы - активные певчие птицы, исполняющие различные мелодии, которые отдалённо напоминают песню соловья, за что их нередко называют виргинскими соловьями.

Самец поет громким, чистым свистом с вершины дерева либо другого высокого места, чтобы защитить свою территорию. Он прогоняет других самцов, которые вторгаются на его территорию.

Кстати, птица может ошибочно принять свой образ на различных отражающих поверхностях за вторжение другого самца и будет неустанно бороться со своим собственным отражением.

Кардиналы довольно социальны и объединяются в стаи, которые могут включать птиц других видов. Однако в брачный период группы распадаются на пары.

Пары у красного кардинала образуются на всю жизнь и остаются вместе даже вне периода размножения. Примечательно и то, что самцы кормят своих партнерш, когда они насиживают кладки – обычно три за сезон.

В основной рацион красных кардиналов входят семена и плоды растений, а также различные насекомые (жуки, цикады, кузнечики), птицы могут питаться улитками, корой и листьями вяза.

Продолжительность жизни Cardinalis cardinalis в природе составляет – 10 - 15 лет, в неволе птицы доживают до 28 лет.