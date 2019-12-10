Путин заявил о необходимости отказа от пластиковой посуды

Владимир Путин заявил, нужно постепенно снижать производство пластиковой посуды и при этом "не нанести ущерб промышленности"

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости постепенного снижения производства пластиковой посуды. Об этом он сообщил во время встречи с представителями СПЧ.

Также Путин отметил, что делать это нужно аккуратно, чтобы "не нанести ущерба промышленности". По его словам, сначала нужно "внедрить доступные технологии" в крупные города России, а потом начать реализовывать постепенное снижение производства пластиковой посуды, пишет РИА Новости.