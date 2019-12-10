Пушилин отреагировал на заявления Зеленского в Париже

Денис Пушилин заявил, что в процессе переговоров стороны не могут менять переговорщиков

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в процессе переговоров стороны не могут менять переговорщиков. Пушилин рассказал, что во время "нормандского саммита" в Париже Зеленский позволил себе порассуждать по поводу переговорщиков в ходе урегулирования конфликта на Донбассе.

Ранее помощник украинского президента Андрей Ермак говорил о том, что Киев хотел бы, чтобы представители ДНР и ЛНР в контактной группе имели соответствующее юридическое подтверждение. Он добавил, что украинская сторона выступает за смену людей, которые в настоящий момент представляют эти районы.

В свою очередь Пушилин заявил, что в процессе переговоров нельзя выбирать себе переговорщиков, так как это "выходит за определенные рамки". Он пояснил, если Украину не устраивают представители ДНР, то это не значит, что Киев может советовать или рекомендовать переговорщиков, которые устроили бы украинскую сторону. Также Пушилин предположил, такое заявление связано с тем, что Зеленский "боится тех переговорщиков, которые есть", пишет РИА Новости.