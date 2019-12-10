Путин и Зеленский не смогли договориться о транзите газа

Дмитрий Песков отметил, что Россия и Украина договорились продолжить обсуждение газового вопроса

Во вторник, 10 декабря, официальный представитель президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский пока не смогли выйти на решение проблемы продления транзитного контракта, а также на урегулирование претензий в Стокгольмском арбитраже.

Песков рассказал, что газовый вопрос поднимался в Париже на полях саммита нормандской четверки (Россия, Франция, Германия и Украина). Он отметил, что в переговорах принимали участие глава «Газпрома» Алексей Миллер и руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Также Песков добавил, Москва и Киев сопоставили свои позиции, они хорошо известны. Представитель подчеркнул, что стороны договорились продолжить обсуждение газового вопроса, пишет ТАСС.