Татарстан привлекает турецкие инвестиции

Министры промышленности Татарстана и Турции посетили завод компании ХАЯТ КИМЬЯ.

Министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов и Министр промышленности Турции Мустафа Варанк и осмотрели завод компании ХАЯТ КИМЬЯ, расположенный на территории Особой Экономической Зоны «Алабуга» в Татарстане. Генеральный директор ХАЯТ Россия Четин Мурат провел почетных гостей по всему заводу, обратив особое внимание на новое оборудование, позволившее увеличить общие объемы производства продукции предприятия с 70 до 140 тысяч тонн в год. Благодаря расширению и модернизации производства, компания ХАЯТ КИМЬЯ стала одним из крупнейших производителей санитарно-гигиенических изделий из первичной целлюлозы на российском рынке.

Министр Турции Мустафа Варанк дал высокую оценку деятельности компании, отметив проведенные изменения и производственные успехи завода.

«Компании, работающие в России, также повышают ценность экспорта Турции. Некоторые из них достигли 20-25% доли рынка в России, что немаловажно», - добавил господин Варанк. «Мы гордимся тем, что турецкие инвестиции поддерживают российскую экономику. И, кроме того, поддерживают экономику Турции, что является еще одним поводом для гордости».

Компания ХАЯТ Россия инвестировала в производство на территории Татарстана порядка 11,7 млрд рублей с 2015 года. А в настоящее время принято решение удвоить инвестиции, которые будут направлены не только в ОЭЗ «Алабуга», но и в предприятия Московской области. По словам Генерального директора ХАЯТ Россия Мурата Четина, компания верит в развитие российской экономики, а в ближайших планах компании - стать крупнейшим производителем санитарно-гигиенической продукции в России.

В 2018 году чистая выручка от продаж ХАЯТ Россия составила 8,7 млрд. рублей, на предприятии создано более 800 рабочих мест для российских работников. Производственный комплекс в ОЭЗ «Алабуга» построен по мировым стандартам и занимает площадь в 73000 квадратных метра. Компания специализируется на изготовлении и реализации товаров санитарно-гигиенического назначения: туалетной бумаги, доля которой на российском рынке составляет 17%, полотенец, с объемом рынка 22%, а также салфеток и носовых платков. Выпускаемая на заводе продукция представлена в 83 тысячах дистрибьюторских точках по всей России, а порядка 8% изделий отправляется на экспорт в Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Эстонию и Латвию.