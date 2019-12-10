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Турция не собирается отказываться от российских ЗРС С-400 в пользу американских Patriot

10.12.2019 10:30
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Турция не собирается отказываться от российских ЗРС С-400 в пользу американских Patriot

Как заявил глава республики Эрдоган, ЗРК Patriot могут быть куплены, но на выгодных условиях.

Турция не собирается отказываться от закупок российских ЗРС С-400 и приобретать вместо них американские Patriot. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал глава республики Тайип Эрдоган. По его словам, он заявил об этом США Дональду Трампу, отметив, что ЗРК Patriot могут быть куплены, но на выгодных условиях. «Мы бы хотели разнообразить свою систему ПВО», - подчеркнул Эрдоган.

Приобрести российские ЗРК Анкара решила еще в 2017 году. Это решение вызвало негативную реакцию со стороны США и НАТО, пытавшихся неоднократно ставить Турции ультимативные условия.

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