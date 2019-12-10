На Украине предлагают отменить закон о госязыке

Максим Бужанский считает, что действующий закон о госязыке закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский сообщил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Депутат рассказал, что эта инициатива связана с решением Венецианской комиссии Совета Европы: 6 декабря она призвала Украину в срочном порядке подготовить закон о языковых меньшинствах.

Бужанский подчеркнул, действующий закон о госязыке закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка, а также наносит государству непоправимый ущерб, так как притеснение носителей других языков «выталкивает» граждан Украины в чужое информационное пространство, пишет «Известия».