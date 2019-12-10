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Премьер Украины допустил "газовую войну" с Россией

10.12.2019 16:03
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Премьер Украины допустил "газовую войну" с Россией

Алексей Гончарук не исключил, что Украине придется договариваться с Россией о газе на фоне "газовой войны"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал итоги саммита в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина). По его словам, Киев не исключает, что последующие переговоры с Москвой о голубом топливе могут проходить на фоне "газовой войны".

9 декабря в Париже прошла встреча лидеров стран "нормандской четверки". Отмечается, что Россия и Украина на полях саммита провели переговоры о поставках газа. Позднее глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что стороны не смогли договориться.

Гончарук рассказал, что в Париже Россия и Украина не должны были прийти к соглашению, Киев преследовал другую цель - "выведение вопроса транзита газа на пределы обсуждения ситуации в Донбассе". Он добавил, что украинская сторона и дальше продолжит вести транзитные переговоры, но, возможно, на фоне "газовой войны". Премьер отметил, что Киев полностью готов к этому: газовые хранилища страны наполнены сырьем, позицию страны поддерживает Евросоюз, а газопровод "Северный поток - 2" не достроен". Также Гончарук напомнил, что Украине нужен долгосрочный газовый контракт, пишет РИА Новости.

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