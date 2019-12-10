Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров

Владимир Зеленский назвал переговоры с Владимиром Путиным "сложными", отметив, что президент России "детально разбирает" каждый вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прошедшей встрече тет-а-тет с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что переговоры длились около часа, хотя изначально на встречу отводилось 20 минут.

По словам Зеленского, переговоры с Путиным прошли "сложно", так как президент России "детально разбирает" каждое слово и каждый вопрос. Украинский глава добавил, он "быстрый человек", поэтому рассчитывал, что стороны смогут быстро договориться, однако Путин обладает "другой природной биомеханикой".

Напомним, что двусторонние переговоры Путина и Зеленского прошли в рамках саммита в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина). Подчеркивается, что 9 декабря состоялась первая индивидуальная встреча президентов России и Украины, пишет РИА Новости.