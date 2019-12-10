Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
10 ДЕК, 15:19 МСК
USD (ЦБ)    63,5788
EUR (ЦБ)    70,3881

10 ДЕК, 15:19 МСК
USD (ЦБ)    63,5788
EUR (ЦБ)    70,3881

Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров

10.12.2019 13:48
Комментарии
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров

Владимир Зеленский назвал переговоры с Владимиром Путиным "сложными", отметив, что президент России "детально разбирает" каждый вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прошедшей встрече тет-а-тет с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что переговоры длились около часа, хотя изначально на встречу отводилось 20 минут.

По словам Зеленского, переговоры с Путиным прошли "сложно", так как президент России "детально разбирает" каждое слово и каждый вопрос. Украинский глава добавил, он "быстрый человек", поэтому рассчитывал, что стороны смогут быстро договориться, однако Путин обладает "другой природной биомеханикой".

Напомним, что двусторонние переговоры Путина и Зеленского прошли в рамках саммита в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина). Подчеркивается, что 9 декабря состоялась первая индивидуальная встреча президентов России и Украины, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Увольнять никого не будут, зарплаты повысят. Что ждет работающих россиян в 2020 году

Увольнять никого не будут, зарплаты повысят. Что ждет работающих россиян в 2020 году
Экономика

«Раз, раз и…» Почему Путин и Зеленский так и не договорились по Донбассу

«Раз, раз и…» Почему Путин и Зеленский так и не договорились по Донбассу
Политика

Твердокаменные вложения. Как граждане и бизнес наращивают инвестиции в недвижимость в России?

Твердокаменные вложения. Как граждане и бизнес наращивают инвестиции в недвижимость в России?
Экономика

Нейтральный статус для спорта. Почему WADA ввела санкции против России

Нейтральный статус для спорта. Почему WADA ввела санкции против России
Политика

Удивляют возможностями. Воронежскую область представят инвесторам в ТПП РФ

Удивляют возможностями. Воронежскую область представят инвесторам в ТПП РФ
События и факты

О чем Анар Аббасов хочет сказать российскому зрителю

О чем Анар Аббасов хочет сказать российскому зрителю
Культура

Узнай, страна

В Тамбовской области удвоили мощности переработки подсолнечника за 0,5 млрд рублей

В Тамбовской области удвоили мощности переработки подсолнечника за 0,5 млрд рублей

В Тверской области запустили первую очередь современного комбикормового завода

В Тверской области запустили первую очередь современного комбикормового завода

В Брянской области начали строительство нового моста через Десну

В Брянской области начали строительство нового моста через Десну

Тула передала эстафету новогодней столицы России и открыла зимний турсезон

Тула передала эстафету новогодней столицы России и открыла зимний турсезон

Новости дня

14:49 Путин назвал решение WADA об отстранении России политизированным Путин назвал решение WADA об отстранении России политизированным
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
11:59 Мессенджер WhatsApp перестанет работать Мессенджер WhatsApp перестанет работать
10:30 Турция не собирается отказываться от российских ЗРС С-400 в пользу американских Patriot Турция не собирается отказываться от российских ЗРС С-400 в пользу американских Patriot
09:21 Чилийский военный самолет разбился по пути в Антарктику, на его борту было 38 человек Чилийский военный самолет разбился по пути в Антарктику, на его борту было 38 человек
08:22 Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по «милитаризации» Крыма Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по «милитаризации» Крыма
07:24 Вашингтон заложил в оборонный бюджет санкции против «Северного потока – 2» Вашингтон заложил в оборонный бюджет санкции против «Северного потока – 2»
Преемница Меркель считает, что убийство гражданина Грузии в Берлине вредит отношениям с Россией
Преемница Меркель считает, что убийство гражданина Грузии в Берлине вредит отношениям с Россией
09 ДЕК, 23:52 Назван размер налога на проживание в отелях Турции Назван размер налога на проживание в отелях Турции

Узнай, страна!

14:35 В Тамбовской области удвоили мощности переработки подсолнечника за 0,5 млрд рублей В Тамбовской области удвоили мощности переработки подсолнечника за 0,5 млрд рублей
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter