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Госдума приняла закон об отмене комиссии за банковский роуминг

10.12.2019 15:29
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Госдума приняла закон об отмене комиссии за банковский роуминг

Депутаты Госдумы утвердили закон о запрете начисления комиссии за межрегиональные переводы внутри одной кредитной организации

Государственная дума приняла законопроект об отмене комиссии за межрегиональные переводы в пределах одной банковской организации.

Еще в октябре текущего года премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что комиссия при переводе денег между регионами страны в рамках одной кредитной организации должна быть устранена. Он рассказал, что такой закон позволит избавить российских граждан от так называемого банковского роуминга.

Позднее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк начал отменять комиссию при переводе денег со счета на счет между физлицами в пределах одной кредитной организации. Также он добавил, что процесс отмены будет запущен к 2020 году, пишет РИА Новости.

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