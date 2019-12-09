Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года

Исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что исполком организации единогласно принял решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Таким образом, согласно кодексу WADA, Российская Федерация будет отстранена от международных соревнований сроком на четыре года. Отмечается, что российские спортсмены, не причастные к допинговым нарушениям, могут выступать на состязаниях, но только под нейтральным флагом.

Помимо этого Россия потеряла возможность подавать заявки и, соответственно, проводить чемпионаты мира. Также в пресс-релизе уточняется, что исполком WADA запретил сотрудникам и руководству Олимпийского комитета РФ (ОКР) и Паралимпийского комитета РФ (ПКР) посещать международные спортивные мероприятия в течение четырех лет.

Уточняется, что РУСАДА в течение 21 дня может оспорить решение WADA. Если Российское антидопинговое агентство откажется подавать апелляцию, то это могут сделать руководители ОКР, ПКР и международных спортивных федераций, пишет ТАСС.