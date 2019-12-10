Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по «милитаризации» Крыма

За документ, в котором Украина требует «вывести войска» из Крыма, проголосовало 63 страны.

В Генассамблее ООН была принята украинская резолюция, в которой речь идет о так называемой «милитаризации Крымского полуострова, Севастополя и частей Черного и Азовского морей». Как передает РИА Новости, соответствующая информация появилась в микроблоге Twitter украинского представительства при ООН.

Резолюцию поддержали 63 страны, против проголосовало 19, включая Россию, Белоруссию, Армению, Киргизию, а также Кубу, Китай и Иран. Воздержаться решило 66 стран. Как сообщается, в документе Украина требует «вывести войска» из Крыма.