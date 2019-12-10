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Чилийский военный самолет разбился по пути в Антарктику, на его борту было 38 человек

10.12.2019 09:21
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Чилийский военный самолет разбился по пути в Антарктику, на его борту было 38 человек

В зоне катастрофы проходят поиски с целью обнаружения возможных выживших.

Пропавший ранее с радаров военно-транспортный самолет С-130 «Геркулес», принадлежащий чилийским ВВС, признали разбившимся. Как передает РИА Новости, соответствующее решение было принято после того, как связь с экипажем не удалось установить в течение семи часов. На борту самолета, который направлялся на авиабазу в Антарктике, было 38 человек (персонал для обслуживания нефтепровода), в том числе 17 членов экипажа. В зоне катастрофы проходят поиски с целью обнаружения возможных выживших.

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