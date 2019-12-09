Назван размер налога на проживание в отелях Турции

Турецкие власти сообщают о предстоящем повышении налога на проживание в отелях страны.

Налог на проживание в отелях Турции с 1 апреля будущего года составит 1%, а с января 2021 года его повысят до 2%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федерации отельеров страны Османа Айыка.

Руководитель Федерации отельеров Турции отметил, что после того как будет введен налог отдых в Турции подорожает не сильно. Он также заметил, что отельеры подвергли критике законопроект, однако к ним не прислушались.

Прежде глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий законопроект, его текст был опубликован в издании Resmi Gazetе.