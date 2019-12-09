Маргарита Симоньян рассказала о своем видении следующих президентских выборов в России.

Следующим президентом России точно не будет Владимир Путин. С таким прогнозом выступила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, это следует из высказываний самого президента России. Симоньян считает, что, скорее всего, Путин обозначит своего преемника, которому он доверяет, или возможно нескольких людей, а уже потом, как любит говорить глава государства, уже сами люди будут делать тот или иной выбор, пишет РИА Новости.