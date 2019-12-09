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Украина должна выплатить России $4,5 млрд по евробондам

09.12.2019 22:38
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Украина должна выплатить России $4,5 млрд по евробондам

Если Высокий суд Лондона вынесет решение по делу о выплате долга по евробондам в пользу России, то Украина вынуждена будет заплатить $4,5 млрд в счет погашения долга с учетом процентов.

Долг Украины перед Россией по евробондам с учетом процентов достиг $4,5 млрд. С такой информацией выступил представитель Минфина России. Также в ведомстве рассказали о ситуации, вокруг иска российской стороны с требованием возврата долга.

Так, в 2016 году Россия подала иск в Высокий суд Лондона, с требованием к Украине погасить $3 млрд долга по евробондам, так как выплаты должны были быть произведены в конце 2015 года, а новое руководство Украины отказалось выплачивать долг. Иск также предполагает оплату процентов за просрочку выплат.

Украинская сторона подала апелляцию на вышеназванный иск, где назвала четыре пункта, согласно которым может не возвращать долг России. Апелляция в большей части была отклонена, за исключением одного пункта, предполагающего, что Украина заключила сделку под давлением России. Высокий суд Лондона постановил провести тщательное расследование по этому пункту.

Окончательные слушания по делу пройдут 9-12 декабря. Если Суд сочтет аргументы украинской стороны безосновательными и откажет в рассмотрении дела, Украина должна будет выплатить России долг в размере $4,5 млрд с учетом процентов, пишет ТАСС.

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