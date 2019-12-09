Встреча "нормандской четверки" завершена

Переговоры "нормандской четверки" длились более двух часов.

Встреча "нормандской четверки" в Париже, на которой обсуждалась ситуация на Донбассе завершена. Такая информация поступила из Елисейского дворца. Теперь ожидается начало двусторонней встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, после чего, представители "нормандского формата" дадут общую пресс-конференция, подводя итоги встречи, пишет РИА Новости.