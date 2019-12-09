Новозеландский вулкан выбросил пар и пепел на высоту 12 000 футов

Брэд Скотт, вулканолог из GNS Science, заявил, что извержение вулкана было значительным, и он выбросил в воздух пар и пепел на высоту около 12 000 футов.

Вулкан на небольшом острове Новой Зеландии, часто посещаемый туристами, в понедельник извергся большим потоком пепла и пара, в результате чего один человек погиб, а другие получили ранения или пропали без вести. Премьер-министр Джасинда Ардерн сказала, что десятки туристов были на острове Уайт или около него, когда он вспыхнул во второй половине дня. Позже полиция заявила, что один человек погиб. На дневном брифинге Ардерн сказал, что людей, которые пострадали в результате извержения, перевозили на берег. Она сказала, что инцидент оказался очень значительным.

«Все наши мысли с теми, кто пострадал», - сказала Ардерн.

Брэд Скотт, вулканолог из GNS Science, сказал, что извержение было значительным, и вулкан выбросил в воздух пар и пепел на высоту около 12 000 футов. Он сказал, что это также затронуло все дно кратера острова Уайт. Агентство GeoNet сначала повысило уровень своей готовности до четырех в масштабе, где пять представляет собой крупное извержение. Позже уровень понизился до трех. Скотт сказал, что это потому, что извержение уменьшилось после первоначального взрыва. Остров Уайт находится примерно в 50 километрах от материковой части Новой Зеландии. Будут заданы вопросы о том, почему туристы все еще смогли посетить остров после того, как ученые недавно отметили всплеск вулканической активности.

GeoNet 18 ноября повысил уровень тревоги на острове Уайт с одного до двух, отметив увеличение количества газообразного диоксида серы, который происходит из магмы в глубине вулкана. В то же время сообщалось, что за предыдущие недели вулканический тремор увеличился со слабой до умеренной силы. Скотт сказал, что уровень оповещения часто повышался, а затем снова падал без какого-либо извержения. Он сказал, что в прошлом не было никаких серьезных инцидентов с туристами, посещающими остров, хотя были некоторые близкие звонки.

Скотт не стал утверждать, был ли остров достаточно безопасным для размещения туристов непосредственно перед извержением в понедельник. Остров Уайт находится к северо-востоку от города Тауранга на Северном острове, одном из двух главных островов Новой Зеландии. Полиция просила людей избегать районов на Северном острове, которые были близки к извержению, включая районы Факатане и Муривай Драйв. GeoNet сообщает, что это самый активный конусный вулкан Новой Зеландии, и около 70% вулкана находится под водой.

Двенадцать человек погибли на острове в 1914 году, когда на нем добывали серу. Часть стены кратера рухнула, и оползень разрушил деревню шахтеров и саму шахту. По данным GeoNet, остатки зданий другого горнодобывающего предприятия в 1920-х годах стали туристической достопримечательностью. Остров стал частным живописным заповедником в 1953 году, и ежедневные туры позволяют посещать вулкан более 10 000 человек каждый год. Остров также известен под именем коренного маори Whakaari, пишет Ассошиэйтед Пресс.