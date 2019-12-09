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Фото: медведица учит медвежонка чесать спину

09.12.2019 18:57
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Фото: медведица учит медвежонка чесать спину

Замечательные снимки матери-медведя гризли, учившей своего детеныша чесать спину попали в Сеть.

Немецкий фотограф Marion Vollborn сделала невероятные фотографии на реке Taku в северной части Британской Колумбии, отметив, что она не ожидала увидеть такого душераздирающего взаимодействия между матерью и ребенком, напомнившей ей сцену из диснеевского фильма 1967 года «Книга джунглей». Vollborn, которая вот уже 10 лет фотографирует природу, рассказала, что медвежонку на вид было пять месяцев.

«Я езжу в Канаду один раз в год, чтобы сфотографировать медведей в дикой природе, но мне еще не доводилось находиться так близко от медведицы с детенышем», – сообщила Vollborn

По словам фотографа, она ощутила невероятную благодарность за возможность испытать такой интимный момент. Она также заметила, что не ощущала никакой угрозы во время съемок, пишет foxnews.com.

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