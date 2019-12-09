В Елисейском дворце стартовала встреча лидеров "нормандской четверки"

Лидеры "нормандской четверки" планируют обсудить перспективы урегулирования конфликта на Донбассе

В Елисейском дворце в Париже стартовала встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина). Отмечается, что напротив президента Российской Федерации Владимира Путина сидит глава Украины Владимир Зеленский, по правую руку от него находится лидер Франции Эммануэль Макрон, а по левую - канцлер Германии Ангела Меркель.

На саммите стороны планируют обсудить перспективы урегулирования конфликта на Донбассе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что Москва не ждет многого от этой встречи, однако он надеется на предметный разговор, пишет РИА Новости.