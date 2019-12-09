Ушаков раскрыл главную цель встречи Путина и Зеленского

Юрий Ушаков рассказал, что главной целью переговоров президента России и Украины является обсуждение реализации минских договоренностей по Донбассу

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что встреча главы РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Париже состоится после завершения всех мероприятий саммита "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина). Помощник отметил, что встреча президентов не ограничена по времени.

По словам Ушакова, главной целью переговоров Путина и Зеленского является обсуждение реализации минских договоренностей по Донбассу. При этом помощник не уточнил, будет ли затронут на встрече газовый вопрос, пишет РИА Новости.