Редкие кадры: фотограф запечатлел охотящегося хамелеона

Эти удивительные фотографии были сделаны швейцарским фотографом Куртом Мюллером, которому удалось запечатлеть на камеру момент охоты хамелеона в пустыне Намиб, расположенной в юго-западной части Африки.

Фотограф «поймал» процесс ловли насекомого, который длился около доли секунды. Сделать такие кадры довольно трудно, поскольку язык хамелеона движется невообразимо быстро. Буквально через полсекунды язык с захваченным насекомым возвращается обратно.

«Довольно редко можно оказаться в нужном месте и в нужное время для такой картины. Это была большая удача», – отметил фотограф

По словам Курта, язык животного растянулся примерно на 20 см, а длина самого хамелеона была около 25 см.

Хамелеон Namqua (лат. Chamaeleo namaquensis) или пустынный хамелеон – один из крупнейших видов хамелеонов, обитающих в южной части Африки, длина которого достигает 25 см.

Пустыня Намиб простирается на 1900 км вдоль побережья Атлантического океана от Анголы, Намибии до ЮАР. Из-за очень небольшого количества осадков и высокой температуры животные, которые там живут, должны быть очень хорошо адаптированы к климату. Одним из таких животных является хамелеон Namqua. Чтобы дольше продержаться без воды, он удаляет соль из носовых желез, роет норы в песке, которые охлаждают его тело в жару. Он также обладает способностью изменять цвет. Таким образом, он контролирует температуру.

Чтобы держать тепло прохладным утром, хамелеон становится черным.

Чтобы отражать свет во время дневной жары он делается светло-серым. Он также может быть окрашен в оба цвета одновременно. Питается насекомыми, особенно клопами и сверчками, а также маленькими змеями и даже скорпионами. Охотится как на песке, так и в каменистых районах. Сначала хамелеон внимательно наблюдает за своей добычей, а затем ловит ее длинным языком.