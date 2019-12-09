Россиян предупредили о погодных аномалиях

Синоптики сообщили, что в большинстве регионов России, кроме юга европейской части и ряда районов Дальнего Востока, на этой неделе ожидается аномальная погода с превышением температурных показателей

В Гидрометцентре сообщили, что практически на всей территории Российской Федерации, кроме юга Европейской части и некоторых районов Дальнего Востока, в ближайшие дни сохранятся погодные аномалии, при которых столбик термометра будет превышать климатическую норму. Синоптики отметили, что в некоторых регионах страны температура воздуха прогреется на 16 градусов выше декабрьской нормы.

Также в Гидрометцентре добавили, что наибольшая температурная аномалия ожидается на северо-востоке европейской территории России, а также на полярном Урале и в Сибири. Их причиной, по мнению экспертов, стал обширный циклон с севера Атлантики. В скором времени циклон начнет движение на юго-восток и вместе с ним область аномалий сместится с Полярного Урала на северные и центральные районы Красноярского края и в район Байкала.

В Москве потепление будет умеренным. В столице плюсовая температура продлится до 12 декабря, погода будет облачная, с небольшими осадками, пишет РИА Новости.