В ПФР рассказали, когда выплата пенсии может быть приостановлена

В ПФР сообщили, что пенсионеры, за которых деньги получают другие люди, должны раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии

В Пенсионном фонде России рассказали, что пожилому гражданину могут приостановить выплату пенсии в случае, если он не подтвердил факт регистрации по месту получения средств. Отмечается, что такая ситуация может возникнуть у россиянина, за которого средства по доверенности получает другой человек.

В ПФР объяснили, что такие меры направлены на предотвращение возможности незаконного получения денег, например, в случае смерти пенсионера. Также в фонде напомнили, если у пожилого россиянина существуют сложности с личной явкой, он может обратиться к специалистам мобильной клиентской службы Пенсионного фонда, которые приедут и засвидетельствуют факт получения пенсии на дому, пишет "Российская газета".