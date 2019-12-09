Путин, Меркель и Зеленский прибыли в Елисейский дворец на саммит "нормандской четверки"

Перед началом саммита "нормандской четверки" президент РФ Владимир Путин проведет встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном

Президент России Владимир Путин, глава Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель прибыли в Елисейский дворец на встречу "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина). Отмечается, что лидеров стран перед входом во дворец встречал президент Франции Эммануэль Макрон.

Подчеркивается, что перед началом саммита Путин проведет встречи с Меркель и Макроном, на эти переговоры отводится 30 минут. После завершения всех мероприятий "нормандской четверки" у Путина и Зеленского состоится двусторонняя встреча, пишет RT.