Медведев прокомментировал решение WADA об отстранении России от соревнований

Дмитрий Медведев считает, что российские спортивные организации должны обжаловать отстранение России от соревнований на четыре года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от соревнований сроком на четыре года.

Ранее исполком WADA отстранил Российскую Федерацию от участия в Олимпиадах и международных чемпионатах из-за проблем с допингом.

По мнению Медведева, такое решение Всемирного антидопингового агентства является "продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму". Также глава правительства добавил, что российские профильные организации, в чью компетенцию входят такие вопросы, обязаны обжаловать это решение, пишет ТАСС.