Чайка рассказал о введении новых мер для борьбы с коррупцией

Юрий Чайка рассказал, что новые меры для борьбы с коррупцией планируется ввести в России в 2020 году

Генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил, что в следующем году в стране планируется ввести новые меры для борьбы с коррупцией. Он отметил, что нововведения затронут борьбу с откатами, а также возврат из-за рубежа нелегально выведенных активов. Он добавил, что новые антикоррупционные меры будут разработаны в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации.

Чайка рассказал, что в 2019 году преступления, связанные с коррупционной деятельностью, стали регистрироваться чаще: за девять месяцев текущего года таких правонарушений было выявлено на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Генпрокурор считает, подобная тенденция связана с усилением прокурорского надзора. Отмечается, что в последнее время стали чаще регистрироваться случаи получения взяток на крупные суммы, в то время как мелкое взяточничество, наоборот, уменьшается, пишет Коммерсантъ.