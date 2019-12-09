В Париже пройдет отдельная встреча Путина и Зеленского

Лидеры России и Украины встретятся в Елисейском дворце после «нормандского саммита».

Главы России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут в Париже отдельную встречу. Как передает РИА Новости, общение будет проходить в Елисейском дворце после «нормандского саммита». Собственно встреча «нормандской четверки» запланирована на 18:00 по мск, и по планам будет продолжаться около трех часов. Затем должна состояться пресс-конференция участников встречи.

Перед главными переговорами состоятся двусторонние встречи Владимира Путина. В частности, с канцлером Германии Ангелой Меркель и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.