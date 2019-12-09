В России хотят запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономразвития России предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий, а при взыскании задолженностей с заработной платы у человека всегда должен оставаться прожиточный минимум

В правительственную комиссию России будут направлены два документа, подготовленные Минэкономразвития: первый предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий россиян, а во втором говорится, что при взыскании задолженности с заработной платы у человека всегда должен оставаться прожиточный минимум. Как сообщает "Российская газета", подготовку соответствующих изменений в Трудовой кодекс подтвердили Минэкономразвития и Минтруд.

Сейчас пенсия приравнивается к доходу, с которого разрешается удерживать различные задолженности, такие как коммунальные платежи, штрафы или банковские долги. По мнению авторов документов, такой подход нарушает Конституцию РФ, а также ограничивает права жителей страны на пенсионное обеспечение.

Отмечается, что возможность взыскивать долги из пенсии должна быть сохранена, например, если есть задолженность по ЖКХ, обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, а также по уплате судебного или административного штрафа. Однако долги будет запрещаться взыскивать с минимальной пенсии, установленной в регионе, где проживает пенсионер. Помимо этого авторы считают, что прожиточный минимум должен оставаться и при взыскании долгов с заработной платы.