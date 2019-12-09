Болгария подготовилась к приему газа из "Турецкого потока"

Компания «Булгартрансгаз» в ближайшие дни начнет заполнять газом участок трубопровода, соединяющий газотранспортную сеть страны с "Турецким потоком"

Исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов заявил, Болгария готова к транзиту газа в Грецию и Северную Македонию из газопровода "Турецкого потока" с 1 января 2020 года. Также он подчеркнул, что Турция реализовала "золотой" сварной шов, соединяющий "Турецкий поток" с трубопроводом "Балканский поток", который пролегает на болгарской территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "24 часа".

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин обвинил Болгарию в сознательном затягивании строительства "Турецкого потока" на своем участке из-за давления со стороны. В свою очередь, болгарский премьер-министр Бойко Борисов объяснил, что задержка реализации трубопровода связана с необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.

Малинов отметил, что компания "Булгартрансгаз" уже в ближайшие дни на своей территории приступит к заполнению газом участка газопровода протяженностью 11 километров, а турецкая сторона должна провести сырье по своему 140-километровому участку. Он добавил, что Болгария будет готова к 15 декабря, и выразил надежду, что Турция завершит подготовку к 20 декабря.